Zu wem hat "Beauty & The Nerd"-Salvo nach Show noch Kontakt?

Die fünfte Staffel von Beauty & The Nerd ist vorbei. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert Salvatore Vassallo nun aus, mit welchen Co-Stars er nach den Dreharbeiten noch in Kontakt ist. "Babu und Linda, das sind die zwei einzigen Menschen, mit denen ich gerne Kontakt habe", verrät der Realitystar und macht dabei deutlich, dass er sich vor allem mit der Beauty Babu austausche – sogar noch mehr als mit Linda (29).

Im Gespräch mit Promiflash verrät der 31-Jährige, dass er die Nerd-Männer ebenfalls sehr ins Herz geschlossen habe. Kontakt konnte er nach der Show allerdings zu keinem halten. "Da kam leider von niemandem irgendeine Nachricht. Deswegen sehe ich es auch nicht ein, einen von ihnen anzuschreiben", erklärt Salvo und versichert: "Aber wenn dann eine Nachricht von den Jungs kommen würde, würde ich sicherlich antworten."

Salvatore schaffte es zusammen mit seiner Nerd-Teampartnerin Joelle bis ins Finale von "Beauty & The Nerd". Am Ende schnappten sich allerdings Kim Virginia Hartung (29) und Computer-Nerd Collin mit drei Punkten Vorsprung den Sieg – und gewannen somit das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Die Euphorie nach der finalen Challenge war groß. "Du hast deine erste Show gewonnen!", machte Kim ihrem Teampartner klar, während sie ihren Erfolg mit einer großen Gruppen-Umarmung zelebrierten.

Instagram / babuubeauty_work Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

