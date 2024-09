Würde Salvatore Vassallo noch mal mit einer Frau ins TV?

Salvatore Vassallo wurde in der ersten Staffel Temptation Island mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (32) bekannt. Heute verstehen sich die beiden nicht mehr gut und der Realitystar bereut, mit seiner Ex in die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Promiflash hat nachgehakt: Würde Salvatore noch mal eine Beziehung öffentlich machen? "Nee, also den Fehler mache ich nicht noch mal. Ich mache nicht noch jemanden reich oder bekannt auf meinen Nacken, wo ich dann am Ende beleidigt werde oder sonst irgendwas, das wird mir im Leben nicht mehr passieren", stellt er klar.

"Alle Frauen, die ich außerhalb der Kamera kennenlerne, die bleiben auch außerhalb der Kamera", macht Salvatore im Gespräch mit Promiflash deutlich. Anders sei das, wenn der Casanova jemanden während Dreharbeiten kennenlernt: "Also wenn ich jemanden im TV kennenlerne und es sich dazu entwickelt, dass ich wieder mit jemandem zusammenkomme, dann ist es halt so. Aber dann hat diese Frau, die auch im Fernsehen ist, mit ihren eigenen Händen und Füßen dafür gesorgt, dass sie da ist, wo sie ist."

Salvatore kritisiert, dass Christinas Leben nach ihrer Beziehung "geupgraded" wurde. Dadurch, dass der 30-Jährige seine Ex bekannt gemacht habe, habe sie erst die Möglichkeit gehabt, ihren zwischenzeitlichen Partner Aleks Petrovic (33) kennenzulernen. "Also ich habe ihr quasi ihr ganzes Leben aufgebaut in der Hinsicht und das mache ich aber nicht noch mal", betont Salvatore im Interview mit Promiflash.

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

