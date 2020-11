Offensichtlich war er sich seiner Sache gar nicht mal so sicher! Aleksandar Petrovic (29) bandelte wohl schon ein Weilchen mit Christina Dimitriou an, bevor die beiden TV-Persönlichkeiten in dem Format Ex On The Beach aufeinandertrafen. Ganz im Sinne der Show war Christina dort allerdings nicht nur mit unbekannten Gesichtern unterwegs – sondern auch mit ihrem Ex Salvatore Vassallo. Dessen Anwesenheit beunruhigte Aleks anfangs schon ein wenig!

Das gibt er in einem Q&A auf Instagram offen zu. Der Hottie wollte unbedingt in dasselbe Format wie sein Schwarm – erst kurz vor Einzug habe er erfahren, um welche Sendung es überhaupt geht. Daraufhin habe der Reality-TV-Star natürlich sofort geschaltet und eins und eins zusammengezählt. "Direkt sind mir 1.000 Gedanken durch den Kopf geschossen und ich wusste definitiv, dass Salvatore auch anwesend sein wird", gesteht der Muskelmann. Dieser Umstand beunruhigte den 29-Jährigen natürlich sehr: "Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob Christina sich eventuell wieder auf ihn eingelassen hat – es war ein schreckliches Gefühl."

Letztendlich zerbrach sich der Influencer aber völlig umsonst den Kopf: Während der Dreharbeiten hatte Christina nur Augen für ihren Aleks. Aber auch danach konnten die Turteltauben offenbar nicht ohneeinander – und sind nun offiziell ein Paar.

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de