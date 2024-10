So stellt sich Realitystar Salvatore Vassallo Traumfrau vor

Der Reality-TV-Casanova und langjährige Single Salvatore Vassallo äußert seine Meinung über die Vorstellungen zu seiner zukünftigen Traumfrau. Gegenüber Promiflash stellt er klar, dass er sich ab jetzt weniger auf einen bestimmten Typ Frau konzentriert: "Ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so fixiert wie früher, ich bin da entspannt." Für Salvatore ist kein spezieller Typ Frau mehr im Fokus: "Es muss mich einfach umhauen." Außerdem betont er, wie wichtig ihm der Charakter und das Wissen sind: "Ich lege auch sehr viel Wert auf Intelligenz."

Salvatore macht im Interview mit Promiflash zudem deutlich, wie bedeutend es ihm ist, dass seine Frau selbst Initiative zeigt: "Ich möchte, dass eine Frau auch selber irgendwie was mitbringt." Hierbei geht es ihm besonders darum, dass er sich nicht um alles "kümmern" muss. Außerdem erwähnt er: "Ich habe es satt, irgendwie immer für die Frauen zu zahlen." Für Salvatore ist es das Gesamtpaket, das passen muss, für ihn ist das die Kombination aus einem guten Äußeren, Intelligenz und Eigeninitiative.

In der Vergangenheit sahen die Vorstellungen zu Salvatores Traumfrau anders aus. Der Realitystar sorgte noch kürzlich bei seiner Teilnahme im Format Beauty & The Nerd bei Kandidatinnen wie Kim Virginia Hartung (29) für Aufruhr: "Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe. Bei der ich weiß, dass sie so attraktiv ist, dass ich keine Scheiße baue." Kim Virginia reagierte darauf entrüstet: "Also wer mit dem eine Beziehung eingeht… Ja, gute Nacht."

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

ProSieben Salvatore Vassallo bei "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024

