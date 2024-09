Salvatore Vassallo ist nicht auf TV-Einnahmen angewiesen

Mit seiner Teilnahme bei Temptation Island, Ex on the Beach oder Are You The One? war Salvatore Vassallo deutschlandweit bekannt geworden. Doch nachdem er sich durch die Shows geflirtet hatte, tauchte der Realitystar für lange Zeit unter – erst mit der aktuellen Beauty & The Nerd-Staffel kehrte er zurück. Geldsorgen seien aber nicht der Grund für sein Comeback, wie Salvatore im Interview mit Promiflash verrät: "Ich muss nicht dauernd irgendwie Fernsehen machen und muss von einer Show zur anderen hopsen – mir geht es privat auch gut, ich lebe auf Mallorca, es läuft alles top [...] Ich bin nicht vom Fernsehen abhängig." Laut dem Sizilianer bekomme er Anfragen für neue Shows, die er einfach nur nicht annimmt. "Und wenn es in mein Leben passt, dann mache ich Fernsehen, wenn es nicht passt, dann sage ich auch mal ab", so Salvatore.

Als Teilnehmer von "Beauty & The Nerd" sah man Salvatore in den vergangenen Wochen über die Bildschirme flimmern – doch kann sich der Ex von Christina Dimitriou (32) vorstellen, an weiteren Reality-TV-Formaten teilzunehmen? "Ich brauche irgendwas, was mich immer wieder auf eine andere Art und Weise [...] an meine Grenzen bringt – sei es psychisch, sei es körperlich, ich brauche einfach eine maximale Herausforderung. Ein geiles Projekt, ein geiles Experiment. [...] Ich brauche irgendwas mit Challenge", betont Salvatore ebenfalls im Promiflash-Interview.

Beruflich scheint es also mega für den Hottie zu laufen – doch wie sieht es privat aus? Zuletzt hatte Salvatore vor zwei Jahren eine Beziehung, inzwischen gehen die beiden aber wieder getrennte Wege. Für das Reality-TV-Urgestein ist das aber kein Problem, wie er Promiflash erklärt: "Ich bin immer noch Single, ich bin 31 Jahre alt [...] und ich brauche keine Frau im Leben – ich bin auch so glücklich." Dennoch gesteht Salvatore: "Aber wenn ich eine Frau kennenlerne, die mich in meinem Leben ergänzt, dann lasse ich sie gerne in mein Leben rein und ich bin auch offen und bereit, jemanden kennenzulernen – deswegen würde das auch noch gerade in mein Leben passen."

Anzeige Anzeige

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige Anzeige

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige