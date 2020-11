Hat Sandra Janina sich die obligatorische Trennungsfrisur zugelegt? Vor einigen Wochen verguckte die Studentin sich auf Love Island in Henrik Stoltenberg. Zwischen ihnen lief es so gut, dass sie es auch nach der Show miteinander versuchen wollten. Doch ihre Liebe scheiterte bereits Anfang November: Die Beauty warf dem TV-Casanova vor, sich mit anderen Damen getroffen und sie ignoriert zu haben. Wenig später machte Henrik sich auch noch öffentlich über ihr Trennungsstatement lustig. Nach all dem Drama hatte Sandra wohl Lust auf eine Veränderung in ihrem Leben...

Via Instagram präsentierte die Influencerin jetzt ihre überraschende Typveränderung: Sandra hat einige Zentimeter ihrer Haare beim Friseur gelassen – und ist obendrein von blond zu brünett übergegangen! "Es wurde mal wieder Zeit – ab auf die dunkle Seite", kommentierte sie das Umstyling und erklärte weiter: "Ich war früher immer dunkel."

Und wie gefällt Sandra ihr neues Ich so? Offenbar muss sie sich noch etwas an den Anblick gewöhnen! "Ich komm noch gar nicht drauf klar", betonte die Erfurterin. Dennoch sagt sie ganz klar: "Finde die Farbe aber mega." Wie seht ihr das – welche Haarfarbe steht Sandra besser? Stimmt ab!

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

