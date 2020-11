Hier ist die Kommunikation eindeutig Frauensache! Vier Jahre lang waren Oliver Pocher (42) und Alessandra Meyer-Wölden (37) miteinander verheiratet. Nach der Trennung führten die beiden einen regelrechten Scheidungskrieg. Doch seitdem Amira (28) in Olis Leben getreten ist, haben sich die Ex-Partner einander wieder angenähert. Eine Einschränkung gibt es dennoch: Sandy verrät jetzt, dass sie wichtige Familiendinge ausschließlich mit Amira bespricht!

In der kommenden Folge von Grill den Henssler treten neben der Unternehmerin auch Ex Oliver und seine Gattin Amira gegen den Starkoch an. Dabei plaudern alle drei ziemlich offen über ihr aktuelles Familienverhältnis. Dass das Patchwork-Leben der Pochers gut organisiert sein muss, ist vor allem Ex-Frau Sandy bewusst. "Wenn man Kinder hat, muss man sich zusammenreißen oder sollte es, wenn man ein gutes Vorbild sein möchte. Und deswegen bin ich sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben", erzählt die 37-Jährige in der Show. Auch der Comedian kann seiner ehemaligen Frau nur zustimmen: "Durch die Kinder ist man ja immer miteinander verbunden. Von daher kann der eine nicht ohne den anderen."

Vor allem Amira steht Sandy nahe – sie war auch der Grund, warum Oli und die Wahlamerikanerin sich zusammengerauft haben. Aber auch für die Organisation innerhalb der Familie ist die 28-Jährige maßgeblich verantwortlich. "Dank Amira sind wir auf einem guten Weg. Es gibt keinen Gruppenchat zwischen Amira, Oli und mir. Ich spreche nur noch mit Amira!”, so die Blondine weiter.

"Grill den Henssler" mit Amira und Oliver Pocher, Alessandra Meyer-Wölden und Tobias Wegener am 29. November, 20:15 Uhr bei VOX.

Anzeige

TVNOW/Frank W. Hempel Amira und Oliver Pocher bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Anzeige

TVNOW/Frank W. Hempel Alessandra Meyer-Wölden bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de