Aline Bachmann (27) hat genug von ihren Hatern! Die YouTuberin hatte in den vergangenen Monaten weniger durch komödiantische Clips auf sich aufmerksam gemacht als vielmehr durch einen optischen 180-Grad-Wandel: Die einst übergewichtige 27-Jährige hat ihr Gewicht nämlich mehr als halbiert! Um nach der extremem Gewichtsabnahme die überschüssige Haut loszuwerden, ließ sie einige Operationen über sich ergehen. Dafür erntet Aline jedoch nicht nur Lobeshymnen, sondern auch einige Hasskommentare – die lässt sie jedoch nicht auf sich sitzen!

In einem neuen Instagram-Post macht die Blondine ihre physische Transformation mit einer Collage sichtbar. Darauf ist sie als Übergewichtige, nach ihrer Gewichtsabnahme mit überschüssiger Haut sowie nach ihrer Hautstraffung zu sehen. Zu den Bildern erzählt sie, dass ein Nutzer ihr unterstellt habe, sie sei einem "OP-Wahn" verfallen – und findet dazu klare Worte: "Ich frage mich, ob die Person noch alle Latten am Zaun hat! Ich wog 200 Kilogramm und hatte Kleidergröße 60, mittlerweile wiege ich jetzt 70 Kilogramm und trage Größe 38!" Die operativen Eingriffe seien wichtig und gehörten "nach so einer starken Gewichtsreduktion dazu". "Es ist ein Geschenk für meine Disziplin und Abnahme, endlich einen schönen Körper zu haben!", stellt sie klar.

Die Blondine wird aber nicht nur für die OPs angegangen – ihr werde auch vorgeworfen, seit ihrer Gewichtsreduktion nicht mehr so sympathisch zu sein wie zuvor. Das geht ihr gewaltig gegen den Strich! "Dicken Bonus? Ja, du bist dick, aber sympathisch? Wie oft habe ich diese Sprüche gehört?", ärgert sie sich. Aline scheint sich von der Meinung anderer jedoch nicht beirren zu lassen. Sie empfinde nun "pure Lebensfreude" und sei einfach nur extrem stolz auf sich.

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, YouTuberin

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im August 2020

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de