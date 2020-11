Was für ein Meilenstein in Henrik Stoltenbergs Beziehung! Nachdem der Reality-TV-Star von seinem Love Island-Flirt Sandra Janina vor wenigen Wochen öffentlich abserviert wurde, scheint es, als hätte er in Paulina Ljubas (23) inzwischen seine Traumfrau gefunden. Nach dem Liebes-Outing zeigt sich das Paar nun regelmäßig gemeinsam im Netz. Neben Händchenhalten und vertrauten Kuscheleinheiten mussten die Fans der Turteltauben auf ein kleines Statement aber noch verzichten – bis jetzt: Henrik küsst seine Paulina erstmals öffentlich!

In Paulinas Instagram-Story fällt vor wenigen Stunden der erste Kuss des Duos in aller Öffentlichkeit. Dabei dürfte der innige Moment nicht konkret für die Kamera geplant gewesen sein: Während die Beauty ihr Home-Work-out zwischen Küche und Wohnbereich absolviert, schlendert der einstige Kuppelshow-Kandidat mit einem Sandwich in der Hand an seiner Liebsten vorbei – dabei holt er sich auf dem Weg überraschend einen schlobbigen Schmatzer bei Paulina ab.

Die Beziehung der beiden könnte offenbar kaum besser laufen. Paulina und Henrik meistern nicht nur ihren Alltag zusammen – die beiden planen sogar schon ihre Zukunft in den gemeinsamen vier Wänden. "Wir gehen jetzt eine Wohnung scouten", verriet der Bon-Schlonzo-Experte erst vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Laiendarstellerin

