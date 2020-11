Fünf Bräute, fünf Kleider – bei Hochzeit auf den ersten Blick sind bereits vier von fünf Paaren der diesjährigen Staffel verheiratet. Und natürlich haben sich besonders die Frauen für ihren großen Tag herausgeputzt. Sie alle schritten in einem Traum in Weiß zum Traualtar und entschieden sich dabei für ganz unterschiedliche Modelle. Aber welcher Look hat in diesem Jahr am meisten begeistert?

Emily war die erste Kandidatin, die den Bund fürs Leben einging. In einem Dress mit einem fließenden Rock und einem langärmeligen Oberteil aus Tattoo-Spitze gab sie ihrem Robert das Jawort. Danach war Wiebke an der Reihe. Sie betonte schon bei der Auswahl ihrer Hochzeitsrobe, dass sie einen besonderen Geschmack habe. Letztendlich entschied sie sich für eine figurbetonte Variante mit weiten Spitzenärmeln und Glitzerstein-Details an Ausschnitt und Schultern. Annika war die dritte Braut der Staffel und wählte ein Kleid im Meerjungfrauen-Stil und mit breiten Spitzenärmeln.

In der vierten Folge am vergangenen Mittwoch kam dann auch Lisa unter die Haube – und zwar in einem verdammt heißen Outfit. Ihr Kleid bestach durch ein Oberteil aus Spitze im Boho-Look und einem schlichten, fließenden Rock mit einem sehr hohen Beinschlitz. Danielas Jawort steht bislang noch aus. Doch die Zuschauer konnten bereits einen Blick auf ihr Dress werfen. Sie selbst mochte daran vor allem das sexy Dekolleté und die dezenten Glitzer-Elemente. Welche Brautrobe gefiel euch am besten? Stimmt ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

© SAT.1 / Christoph Assmann Emily, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Wiebke und Norbert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Annika und Manuel an ihrem Hochzeitstag

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Daniela mit ihrem Vater

