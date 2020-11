Das erste Brautkleid bei Hochzeit auf den ersten Blick brachte etliche Zuschauer zum Staunen! Am Mittwoch feierte die neue Staffel Premiere – und erneut sahen sich die Singles das erste Mal vor dem Altar und mussten aus dem Bauch heraus entscheiden, ob ihr Gegenüber die Liebe ihres Lebens werden kann. Robert und Emily wagten in Folge eins diesen Schritt bereits und gaben sich im TV das Ja-Wort. In einem Traum aus weißer Spitze schritt Emily ihrem Ehemann entgegen.

Dabei ließ ihr bodenlanges, weißes Kleid so manches Zuschauerherz höher schlagen: Mit dem aus Tüll und Spitze bestehenden Outfit samt sexy Rücken-Ausschnitt verdrehte Emily ihrem Zukünftigen scheinbar sofort den Kopf. Ohne zu zögern, stimmte der Luftfahrttechniker zu, die 25-Jährige zu heiraten und kurz darauf fielen auch schon die ersten Küsse. Die körperliche Anziehungskraft zwischen dem Paar schien schon mal zu stimmen: "Der Kuss hat sich schön angefühlt", schwärmte die Hobby-Köchin danach.

Vor der Trauung mussten die beiden allerdings erst einmal ihre Nervosität besiegen. Die Frankfurterin war besonders gespannt auf den ersten Moment und auf das Äußere des 36-Jährigen. Die Ängste der Braut, dass ihr der Bräutigam nicht gefallen könnte, erwiesen sich jedoch als unbegründet. Im schicken Smoking konnte Robert Emily begeistern.

