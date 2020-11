Claudia Obert (59) spricht gerne über ihre Lebenseinstellung! Die selbst ernannte Luxus-Lady ist in der Vergangenheit vor allem mit ihren flotten Sprüchen und ihrer sexuell aufgeschlossenen Art gegenüber Showkollege Ronald Schill (62) bei dem TV-Format Promis unter Palmen den Zuschauern im Gedächtnis geblieben. In der Liebe hatte der Reality-TV-Star bisher aber eher weniger Erfolg. Das möchte Claudia mit ihrer neuen Datingshow "Claudias House of Love" jedoch ändern. Jetzt redete Claudia ganz offen über ihre Vorliebe für junge Männer!

In der NDR-Talkshow "deep und deutlich.", erklärte Claudia, warum sich auf ihrem Instagram-Profil hauptsächlich junge, hübsche Männer finden lassen: "Ich liebe die Schönheit und ich liebe junge Männer. Ich liebe aber auch junge Frauen", stellte sie in der Gesprächsrunde direkt klar. Sie umgebe sich einfach gerne mit "Schönem", weil dies in ihren Augen so selten zu finden sei. Erst kürzlich habe sich allerdings ein Ex-Freund bei der 59-Jährigen gemeldet, der so gar nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen würde: "Der hat überhaupt kein Sport gemacht, er war ein kleines Hängebauchschwein. Aber er war so was von geistreich, über den könnte ich ganze Bücher schreiben", schwärmte Claudia über ihren einstigen Liebhaber und betonte, dass Schönheit für sie nicht nur ein äußerliches Merkmal sei.

Ob Claudia in ihrer neuen Show auch so genau auf die inneren Werte der Kandidaten achten wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedenfalls sicher – Claudia freut sich sichtlich auf das neue Abenteuer. In den sozialen Netzwerken rührte sie bereits ordentlich die Werbetrommel für ihr neues Format.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert in Hamburg im Juni 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Juli 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im November 2020

