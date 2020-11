Claudia Obert (59) sucht demnächst nach der großen Liebe – und das vor laufenden Kameras! Vor einigen Wochen hatte bereits Cora Schuhmacher das amouröse TV-Experiment gewagt: In Coras House of Love suchte die hübsche Blondine nach ihrem Mr. Right. Und schon bald begibt sich die nächste Dame auf diese spannende Reise: Die selbst ernannte Luxus-Lady Claudia sucht in "Claudias House of Love" nach ihrem Traummann – jetzt gibt es die ersten Infos zur Show!

Laut einer Pressemitteilung, die dem Portal dwdl.de vorliegt, starte die Kuppelshow schon in einigen Wochen: Insgesamt werden acht Folgen von "Claudias House of Love", wöchentlich ab dem 7. Januar, auf der Streamingplattform Joyn zu sehen sein. In dem Flirt-Format buhlen zehn Männer um die Gunst der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin – und wohnen dabei gemeinsam mit der Modeunternehmerin unter einem Dach. Bei verschiedenen Love-Challenges und romantischen Einzeldates sollen die Singles versuchen, Claudias Herz zu erobern.

Claudia selbst scheint sich schon riesig auf die Show zu freuen – auf Instagram heizte sie die Vorfreude ihrer Community an. "Der Weg ins Glück? Entscheidest du dich für das Geld – oder die Liebe? Ich nehme beides", ließ sie ihre Fans auf die ihr eigene schlagfertige Art und Weise wissen. Und an Sprüchen dieser Art wird sie wohl mit Sicherheit auch in dem Format "Claudias House of Love" nicht sparen...

Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Claudia Obert, Modeunternehmerin

Claudia Obert, TV-Bekanntheit

