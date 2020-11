Diese Situation war nicht nur für die Coaches hart! Bei The Voice of Germany ging es am Sonntag um die letzten Plätze in den Sing-Offs. Als allerletzte Battle traten dort Sean Koch und Duc-Nam Trinh vor die Juroren und performten voller Emotionen Labrinths (31) Song "Jealous". Anschließend mussten sich Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) zwischen den Jungs entscheiden – und wählten Sean. Trotz des Triumphs war das kein leichter Moment für den Singer-Songwriter – schließlich verbindet ihn und Duc eine enge Freundschaft!

Im Promiflash-Interview schilderte das Stimmtalent, wie der Kampf gegen seinen guten Kumpel für ihn war: Tatsächlich habe er zuvor gehofft, gegen den Zopfträger antreten zu dürfen, auch wenn er diesen zuvor schnell ins Herz geschlossen hatte. "Mir war es bei 'The Voice' am wichtigsten, dass jede meiner Performances besonders und perfekt wird. Diese Chance habe ich in der Battle am ehesten mit ihm zusammen gesehen!" Ein wirklicher Konkurrenzgedanke sei schlussendlich erst kurz vor dem Auftritt aufgetaucht.

Nach der emotionalen Entscheidung zeigte sich Sean aber doch traurig, seine "The Voice"-Reise ohne Duc weiterführen zu müssen. Deswegen hat er für die Zukunft auch schon einen Plan: "Ich wäre bereit, als Duo zu 'The Voice' zurückzukehren. Quasi als Allstars!"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Sean Koch und Duc-Nam Trinh in den Battles bei "The Voice of Germany" 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Duc-Nam Trinh in den Blind Auditions bei "The Voice of Germany" 2020

Instagram / seandaschaf Sean Koch, Musiker

