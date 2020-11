Welches Rateteam-Mitglied hat sich besonders beliebt bei den The Masked Singer Zuschauern gemacht? Am Dienstagabend flimmerte schon wieder das Finale der dritten Staffel über die TV-Bildschirme. Nach Moderatorin Ruth Moschner (44) und Musiker Rea Garvey (47) durften dieses Mal Dschungelcamp-Ikone Sonja Zietlow (52) und Comedian Bülent Ceylan (44) ihre Fähigkeiten im Promi-Raten unter Beweis stellen. In der kommenden Frühjahrsstaffel dürfen dann Ruth und Rea wieder ran. Welcher der vier Rateteam-Stars inzwischen wohl der beliebteste ist?

Ganz klar: An Ruth scheiden sich die Geister! Zahlreiche Fans feiern die gebürtige Münchnerin dafür, wie gut sie sich darauf versteht, Promis zu enttarnen – nicht umsonst wird sie von allen nur noch "Rate-Queen" genannt. Andere wiederum sind genervt, wie eifrig und hartnäckig sie dabei vorgeht: So ist die Blondine mittlerweile berüchtigt dafür, ihre TV-Kollegen regelrecht zu stalken, um herauszufinden, ob diese vielleicht bei "The Masked Singer" mitwirken.

Wie Sonja auch schon im Vorfeld angekündigt hatte, ist sie anders an die Sache herangegangen – und hat niemandem privat hinterherspioniert. Stattdessen fokussierte sich die 52-Jährige auf die Indizien sowie die Singstimmen und versuchte so, die Stars unter den Kostümen zu erraten. Das gelang ihr auch schon fast so gut wie Ruth! Zudem punktete Sonja mit ihrem lockeren, aber sympathischen Mundwerk bei den Zuschauern.

Auch Bülent kam sehr gut bei den "The Masked Singer"-Fans an. Zwar lieferte der Komiker nicht immer die besten Tipps, aber: Er zeigte sich in der beliebten Rateshow von einer ganz neuen Seite – der Mannheimer ist nämlich sehr sensibel! So kamen ihm bei Sarah Lombardis (28) Skelett-Auftritten mehr als einmal die Tränen. Bei den rockigen Performances des Anubis wiederum begeisterte der Deutsch-Türke die Zuschauer mit leidenschaftlichen Headbanging-Einlagen und tanzte sogar auf dem Jurypult.

Die Fans von Rea sind auch schon ordentlich auf ihre Kosten gekommen! So scheute der Songwriter während seiner bisherigen Rateteamkarriere nicht davor zurück, seine ehrliche Meinung zu äußern – auch wenn diese mal nicht ganz so positiv war. Doch dafür ist der Gitarrist eben auch ein absoluter Feiermensch und jubelt stets am lautesten, wenn ihm ein Auftritt gefallen hat.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2019

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Bülent Ceylan im "The Masked Singer"-Rateteam

Getty Images Rea Garvey im Dezember 2018 in Bochum

ProSieben/Willi Weber Elton, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, das "The Masked Singer"-Rate-Team in der vierten Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de