Emma Roberts (29) könnte wohl kaum glücklicher sein! Seit August ist bekannt, dass die Schauspielerin ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Garrett Hedlund (36) erwartet – und seitdem kommt die Blondine aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Die 29-Jährige hält ihre Fans regelmäßig mit Babybauch-Bildern auf dem Laufenden. Und auch zu Thanksgiving zeigte Emma stolz ihre inzwischen kugelrunde Körpermitte.

In ihrer Instagram-Story postete der Blondschopf ein Foto von sich mit offenen Haaren in einem schlichten dunkelgrauen Kleid und knöchelhohen Socken. Emma stützt dabei mit beiden Armen von unten ihren Bauch – und der kommt dadurch richtig gut zur Geltung! Die Schauspielerin blickt lächelnd auf ihre Babykugel herab. Zu der Aufnahme schrieb sie: "[Ich bin] so dankbar! Ich sende euch allen Liebe." Emma steht dabei vor einem Weihnachtsbaum, der bei genauerem Hinsehen mit einigen merkwürdigen "Kugeln" bestückt ist: Neben einem Hai lässt sich auch eine Maus als als Baumschmuck identifizieren.

Die Geburt des Babys rückt immer näher und vor wenigen Tagen wurde Emma auch beim Shopping für das Kinderzimmer erwischt. In einem Möbelhaus schlenderte sie lässig umher und füllte ihren Einkaufwagen mit neuer Deko. Vor allem ein Plüschelefant hatte es der Schauspielerin angetan.

Anzeige

Instagram / emmaroberts Schwangere Emma Roberts

Anzeige

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de