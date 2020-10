Was für ein schöner Anblick von der schwangeren Emma Roberts (29)! Erst im vergangenen August machte die Schauspielerin publik: Sie und ihr Partner Garrett Hedlund (36) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – einen kleinen Jungen. Seit den Babynews postet die American Horror Story-Darstellerin immer mal wieder ein Foto, um ihre Follower darüber auf dem Laufenden zu halten, wie groß ihr Bauch bereits ist. Jetzt veröffentlichte die Blondine erneut einen Kugel-Schnappschuss.

Auf Instagram teilte Emma ein Foto von sich, wie sie in einem weißen Kleid auf einer Terrasse posiert. Dabei hält die Nichte von Julia Roberts (53) ihre kugelrunde Körpermitte ganz liebevoll – und setzt ihren Babybauch dadurch in Szene. Der "Holidate"-Star nutzt diese Aufnahme aber nicht, um über die Schwangerschaft zu sprechen, sondern um eine Abmachung zu erfüllen. "Ich habe euch versprochen, den Tresor zu öffnen und das Video von meinem Vorsprechen für 'Unfabulous" zu enthüllen, wenn sich 500 von euch als Wähler registrieren", erklärt die US-Amerikanerin. Mehr als 1.300 ihrer Follower haben es getan – und so veröffentlichte sie den Clip.

Zu sehen und hören ist die damals 14-jährige Emma beim Casting für die Hauptrolle der Addie Singer in der Nickelodeon-Kids-Show "Unfabulous". Die heute 29-Jährige ergatterte den Job und schaffte durch die Serie ihren Durchbruch im Filmgeschäft.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

Getty Images Emma Roberts bei der "Ugly Dolls"-Premiere in L.A. im April 2019

Getty Images Emma Roberts bei einem Event in Hollywood im Mai 2005

