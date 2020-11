Sheree Zampino (53) verriet jetzt ein pikantes Ehegeheimnis! Drei Jahre lang war die Schauspielerin mit Hollywoodstar Will Smith (52) verheiratet. Aus der Beziehung stammt auch Wills ältester Sohn Trey (28). Die Ehe der beiden ging 1995 zwar in die Brüche, doch das ehemalige Promi-Paar hat offenbar bis heute ein gutes Verhältnis. Jetzt, 25 Jahre nach ihrem Beziehungsende, plauderte Sheree ein ganz besonderes Detail aus ihrem Liebesleben aus: Sie erzählte, was Will so im Bett drauf hat.

Von 2012 bis 2014 war die 53-Jährige in der Realityshow Hollywood Exes zu sehen. Darin schwärmte Sheree einmal von Wills "Fähigkeiten". Jetzt musste die TV-Beauty in einer Reunion-Show Rede und Antwort stehen. Was meinte sie denn genau mit Fähigkeiten? "Ich meine, Will und ich waren verheiratet. Wir haben zusammen ein Baby bekommen. Will und ich waren nicht mehr intim miteinander seit, ich glaube, 1994. Aber er weiß, was er tut", erklärte sie.

Solche Schwärmereien von der Ex dürfte Wills Ehefrau Jada Pinkett-Smith (49) sicherlich nicht allzu gerne hören, oder? Weit gefehlt! Böses Blut scheint zwischen den beiden Frauen nicht zu herrschen. Kurz nach Sherees offenem Liebes-Talk lud Jada sie in ihre Show Red Table Talk ein. "Sie ist Treys Mama. Trey ist Wills Erstgeborener. The Ree und Mister Smith waren mal verheiratet. Wir sind das, was man eine Patchworkfamilie nennt", stellte Jada ihren Gast vor, nachdem sie Sheree herzlich begrüßt hatte.

gotpap/starmaxinc.com / ActionPress Sheree Zampino in Los Angeles, 2019

Instagram / shereezampino Sheree Zampino und Will Smith mit ihrem Sohn Trey

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei einer Oscar-Party, 2014

