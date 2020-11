Die selbst ernannte Luxuslady Claudia Obert (59) lebt gerne in Saus und Braus! Das betont sie nicht nur in diversen Show-Formaten immer wieder, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit ihrer ehrlichen, offenen und polarisierenden Art hat sie in ihrer Community mittlerweile Kultstatus erreicht. Dass die 59-Jährige einen etwas gehobeneren Lebensstil schon seit ihrer Kindheit kennt und zu schätzen weiß, darüber sprach sie jetzt!

In der NDR-Talkshow "deep und deutlich", betonte Claudia, dass sie seit frühester Kindheit von Glamour und schönen Dingen umgeben gewesen sei. "Mein Opa war Maßschneider, der hat alles für mich genäht. In einem rosaroten Kostüm mit drei Jahren sehe ich mich heute noch. Prinzessin Caroline hatte solch eines nicht", glaubte die Modeunternehmerin zu wissen. Nach eigenen Angaben sei es ihr immer gut ergangen und es habe ihr nie an etwas gefehlt: "Ich fühlte mich immer privilegiert", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin. In der Gesprächsrunde betonte sie zudem, dass sie grundsätzlich der Meinung sei, dass, wenn man in Deutschland zur Welt kommt, man bessere Voraussetzungen im Leben habe als 80 Prozent der Weltbevölkerung.

Dass Claudia auch auf Luxus verzichten kann, stellte sie 2017 in der fünften Staffel des Reality-TV-Formats Promi Big Brother unter Beweis. Dort lebte sie unter anderem mit Evelyn Burdecki (32) und Willi Herren (45), zeitweise ohne jegliche Annehmlichkeiten, in einer spärlich eingerichteten Unterkunft.

Claudia Obert, Modeunternehmerin

Claudia Obert als Kind

Claudia Obert im September 2019

