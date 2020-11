Alex Rodriguez (45) schwelgt im Familienglück! Seit einigen Jahren geht der ehemalige Baseballspieler mit Jennifer Lopez (51) durchs Leben, mit der er sich im vergangenen Jahr sogar verlobt hat. Beide bringen jeweils zwei Kinder aus ihren früheren Beziehungen mit – und wie gut sich alle untereinander verstehen, macht die Sängerin mit zahlreichen Posts immer wieder deutlich. Alex hält sich normalerweise, im Gegensatz zu seiner künftigen Frau, mit gemeinsamen Familienfotos etwas zurück – zu Thanksgiving präsentiert nun aber auch er stolz seine Patchwork-Rasselbande im Netz!

Zu Thanksgiving teilt der Ex-Profisportler einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit J.Lo, deren Zwillingen Max (12) und Emme (12) sowie mit seinen eigenen zwei Töchtern Natasha (16) und Ella (12) posiert. Während er die "Let's Get Loud"-Interpretin in seine Arme schließt und ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt, sehen auch ihre Kids sichtlich zufrieden aus: Emme lehnt sich grinsend in die Arme ihrer Stiefschwester Natasha – der zwölfjährige Max legt lässig den Arm um die gleichaltrige Ella.

"In diesem Jahr hat Thanksgiving eine noch größere Bedeutung als sonst!", schreibt Alex zu dem Bild. Man müsse sich selbst in den schwierigsten Zeiten immer daran erinnern, was man Gutes im Leben hat – deshalb appelliert er auch an seine Fans: "Seid dankbar für eure Familie, seid dankbar für eure Freunde, seid dankbar für die Menschen, die euer Leben besser machen!"

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020

Getty Images Natasha Alexander und Alex Rodriguez, 2020 in Miami

