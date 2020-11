Arman Kashani gönnt sich eine kleine Auszeit! Mit seiner Teilnahme bei Ex on the Beach fand der selbst ernannte potente Perser nicht nur seine Traumfrau Maddi Henderson, sondern erlangte auch große Berühmtheit im Netz. Nach dem Finale versorgte der Comedian seine Fans regelmäßig mit witzigen Clips. Damit soll jetzt aber erst mal Schluss sein – und das aus einem bestimmten Grund: Arman fühlt sich durch sein Comedy-Programm unter Druck gesetzt!

"Ich habe plötzlich einen extremen Druck verspürt, superschnell supererfolgreich werden zu müssen. Dieser Druck hat mich zerfressen", verriet Arman in seiner Instagram-Story. Alles habe sich nur noch um seinen Erfolg gedreht und er sehnte sich immer mehr nach den positiven Rückmeldungen seiner Community. "Dieses Gefühl hab ich krankhaft gejagt", gestand der Schnauzbart-Liebhaber. Dadurch ging es ihm aber auch psychisch immer schlechter: "Ich lag nur im Bett rum und habe mich mit anderen Comedians verglichen", erinnerte sich Arman. Durch die Comedy-Pause will er wieder zu seinem alten Ich zurückfinden.

"Jetzt jage ich nach meiner Balance", so Arman. Auf neuen Content auf seinem Instagram-Profil müssen seine Follower aber keinesfalls verzichten. "Ich habe nur gesagt, es wird keine witzigen Storys mehr geben", erklärte er. Stattdessen nimmt Arman seine Anhänger aber weiterhin in seinem Alltag mit und teilt beispielsweise Mitschnitte seines Sportprogramms.

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / arman.mood Arman Kashani, Reality-TV-Star

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

