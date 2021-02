Madleine Henderson lernte in der TV-Show Ex on the Beach vergangenes Jahr Single-Boy Arman kennen und lieben. Im Dezember verkündete die Reality-TV-Teilnehmerin dann nicht nur überraschend das Liebes-Aus, sondern auch, dass die beiden gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Trotz Trennung wollen die werdenden Eltern ihr Kind gemeinsam aufziehen und hielten daher weiterhin Kontakt. Im Promiflash-Interview hat Maddi nun verraten, wie das Verhältnis zu Arman derzeit ist.

"Das Verhältnis von mir und Arman sieht so aus, dass sich der Kontakt nur auf das Baby beschränkt", verriet Maddi gegenüber Promiflash. Bereits vor einigen Wochen erklärte die Influencerin, dass sie ihrem Ex lediglich nach einem Arzttermin auf den neuesten Stand bringe. Ansonsten hätten die beiden keinen Kontakt mehr zueinander. Offenbar scheint aber die Situation mit Arman ihre Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Die Bielefelderin betonte, dass es ihr aktuell sehr gut gehe und sie der glücklichste Mensch auf der Welt sei.

Mittlerweile ist Maddi in der 22. Schwangerschaftswoche und hat nun auch das Geschlecht ihres Babys erfahren. "Ich bin überglücklich, verkünden zu können, dass ich ein Mädchen bekomme", enthüllte die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin. Da sie sich schon immer ein Mädchen gewünscht habe, sei sie vor Glück sogar in Tränen ausgebrochen, als sie das Geschlecht erfuhr.

