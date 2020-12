Madleine Henderson ist im absoluten Babyglück! Bei Ex on the Beach hatten sich Arman und Maddi vor einigen Monaten kennen und lieben gelernt. Als Pärchen wohnten sie nach dem Reality-TV-Format bereits in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. Am vergangenen Freitag teilte die junge Frau jedoch mit, dass sie und der Schnurrbartträger nicht länger gemeinsam durchs Leben gehen, aber ein gemeinsames Kind erwarten würden. Jetzt präsentierte sie bereits eine keine Babykugel!

In ihrer Instagram-Story zeigte Maddi nun das Ergebnis ihrer kurzen Liebelei mit dem Berliner. "Kein Foodbaby" schrieb sie zu einem Foto, das zeigt, dass bei der hübsche Brünette schon ein kleines Bäuchlein zu erkennen ist. Nur mit einem kurzen Top und einer Unterhose bekleidet steht das Reality-TV-Gesicht auf dem Schnappschuss vor einem Spiegel und beweist, dass ihr ihre neuen Rundungen super stehen. In einem Interview mit Promiflash offenbarte sie bereits vor einigen Tagen, dass sie schon seit vier Monaten in anderen Umständen sei und nach einem kurzen Schock schnell die Entscheidung getroffen habe, das Kind auch auszutragen.

Auch der Kindsvater in spe gab bereits ein erstes Statement im Netz dazu ab und schrieb sichtlich glücklich über die Schwangerschaft seiner Ex: "Die gute Nachricht: Maddi und ich kriegen ein Kind." Trotz Beziehungs-Aus wolle er gemeinsam mit der werdenden Mutter den Nachwuchs groß ziehen, erklärte er weiter.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Instagram / arman.mood Arman Kashani, TV-Bekanntheit

