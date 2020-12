Wann haben Madleine Henderson und Arman Kashani erfahren, dass sie Eltern werden? Die beiden Realitystars lernten sich bei Ex on the Beach kennen und lieben – auch nach dem Format setzten die brünette Schönheit und der Entertainer ihre Liebesgeschichte fort. Wenig später kam dann allerdings der Doppelschock für die Fans: Das Paar verkündete gleichzeitig seine Trennung und Maddis Schwangerschaft. Doch wussten Maddi und Arman zum Zeitpunkt ihrer Trennung schon von dem Baby?

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Follower unbedingt wissen, ob die zwei sich getrennt haben, bevor oder nachdem sie wussten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. "Wir haben uns getrennt, nachdem wir herausgefunden haben, dass ich schwanger bin", plaudert Maddi aus. Die Influencerin geht sogar noch weiter ins Detail: "Wir haben das in der siebten Woche erfahren und in der 13. Woche haben wir uns getrennt – und das nicht wegen des Kindes", stellt die Bielefelderin klar.

Stattdessen soll Armans ich-bezogenes Verhalten der Grund für die Trennung gewesen sein: "Ich habe es verkackt, ich habe mich nicht genug um Maddi gekümmert, ich wurde sehr egoistisch – zum Ende hin wurde es immer schlimmer", gestand der Comedian vor knapp zwei Wochen auf Instagram.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Hättet ihr gedacht, dass Maddi und Arman zu dem Zeitpunkt der Trennung schon von dem Baby wussten?



