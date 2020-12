Und schon wieder hat Walentina Doronina sich nicht wirklich einen Gefallen getan! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin geriet bereits mit mehreren Ex-Mitbewohnern in Konflikt und eckte auch schon mit anderen Influencerinnen an – nun teilt sie gegen Madleine Henderson aus. Die Blondine kommentierte die Trennung und die Schwangerschaft von Maddi und Arman Kashani – und äußerte sich dabei ziemlich abfällig über die werdende Mutter. Für Arman ein absolutes No-Go, wie er im Promiflash-Interview jetzt mit Nachdruck betont.

Walentina ließ im Netz die Äußerung fallen, dass Maddi sie nicht interessiere – Arman wünsche sie aber alles Gute. Letzterer kann seinen Zorn über diese Aktion gegenüber Promiflash nicht verbergen. "Ich war schockiert, dass Walentina in einem Atemzug meine Ex-Freundin beleidigt und gleichzeitig mir alles Gute wünscht", erklärt der Entertainer. "Ich lasse niemanden die Mutter meines Kindes so behandeln, der meint, meine Freundin zu sein", betont der entrüstete Reality-TV-Star. Die Blondine habe nicht das Recht, in diesem Ton über Maddi zu reden – egal, was für eine Vergangenheit die beiden hätten.

Walentina hingegen dementiert die Beleidigungsvorwürfe in ihrer Instagram-Story: "Ich habe einfach nur gesagt, dass sie mich nicht interessiert, weil sie mich als Person null juckt – das ist meine Meinung und die kann ich vertreten, wie ich will", fasst die TV-Bekanntheit knapp zusammen. Dennoch wünsche sie dem Kind alles Gute.

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Madleine

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im August 2020

