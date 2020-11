Arman konnte seine Gefühle nur schwer zurückhalten! Bei Ex on the Beach hatte der selbsternannte "Potente Perser aus Berlin" noch große Reden geschwungen und betont, seine Ex Olivia Laurea zurückerobern zu wollen. Dieser Plan hat sich allerdings ganz schnell in Wohlgefallen aufgelöst, denn: Der Schnurrbartträger hat sich Hals über Kopf in Are You the One? -Beauty Madleine verliebt. Seine Liebe hat Arman der Dunkelhaarigen aber erst nach der Show gestanden – das so lange zurückzuhalten sei hart gewesen.

"Ich wollte ihr schon nach einem Tag wie ein kleiner, dummer Junge meine Gefühle mitteilen", betont Arman gegenüber Promiflash. Mit Maddi habe sich direkt alles richtig angefühlt und er habe ernsthafte Absichten gehabt. "Weil es wirklich echt mit ihr war, wollte ich zu intime Momente nicht vor laufenden Kameras erleben", meinte er. Verdächtig nahe waren sich die beiden während der Show aber trotzdem gekommen. Immer wieder konnten die Fans dem Comedian und seiner Liebsten in trauter Zweisamkeit auf der Couch beim Kuscheln zuschauen.

Aber auch die frischgebackene Berlinerin hatte zunächst nicht vor, sich in der Sendung zu verlieben. Aufgrund ihrer früheren Datingshow-Erfahrungen hatte sie geplant, keine Nähe zuzulassen. "Nach 'Are You The One?' habe ich mir gesagt: 'Du lässt in einer Realityshow nie wieder Nähe zu, denn die Männer nutzen einen zu deren Vorteil aus'", räumte sie im Promiflash-Interview ein. Mit Arman sei dann doch alles anders gekommen.

Anzeige

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

TV NOW Maddi und Arman kuscheln

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex On The Beach"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de