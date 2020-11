Die sind aber ordentlich gewachsen! Gwyneth Paltrow (48) ist nicht nur eine begnadete Schauspielerin – nein, die Beauty ist auch eine leidenschaftliche Mutter. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (43) hat sie zwei Kinder: Tochter Apple (16) und Sohnemann Moses (14). Doch ihre Sprösslinge werden langsam aber sicher flügge: Auf einem neuen Schnappschuss wirken die Kids von Gwyneth ganz schön erwachsen!

Via Instagram teilt die 48-Jährige einen ziemlich süßen Familienschnappschuss mit ihren zwei Liebsten. In entspannten Outfits posieren die drei in einem Garten – einem ganz besonderen Ort, an dem der Vater der Schauspielerin seine Ruhestätte hat. Fans werfen jedoch eher einen Blick auf die Teenager. "Ich kann einfach nicht glauben, wie groß Apple und Moses sind" oder "Du hast so tolle Kinder", kommentierten nur zwei der vielen Follower.

Im Mai dieses Jahres war Apple schon 16 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmete Gwyneth ihr ein paar rührende Zeilen im Netz. "Es macht mir so viel Spaß, deine Mom zu sein. Ich liebe unsere nächtlichen Gespräche, in denen ich erfahre, was dir wirklich im Kopf herumschwirrt. [...] Ich kann mich so verdammt glücklich schätzen, deine Mutter zu sein", schwärmte die Hollywood-Beauty.

Instagram / gwynethpaltrow Coldplay-Sänger Chris Martin mit seinen Kindern Moses und Apple, 2018

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Instagram / gwynethpaltrow Apple Blythe Alison Martin im Mai 2020

