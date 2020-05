In Hollywood gibt es einen triftigen Grund zum Feiern! Am 14. Mai hatte Gwyneth Paltrow (47) und Chris Martins (43) ältestes Kind Geburtstag: Ihre Tochter Apple Blythe Alison Martin wurde 16 Jahre alt. Anlässlich ihres Jahrestags widmete die Schauspielerin ihrer Erstgeborenen besonders süße Zeilen im Netz – die auch weitere Stars und Sternchen zu lieben Worten bewegten. Über diese Glückwünsche konnte sich der Teenager freuen!

"Es macht mir so viel Spaß, deine Mom zu sein. Ich liebe unsere nächtlichen Gespräche, in denen ich erfahre, was dir wirklich im Kopf herumschwirrt. [...] Ich kann mich so verdammt glücklich schätzen, deine Mutter zu sein", kam Gwyneth in dem Instagram-Post nicht aus dem Schwärmen. Dafür bedankte sich die Jungblondine in den Kommentaren: "Ich liebe dich so sehr, danke, dass du die beste Mama der Welt bist." Unter dem Beitrag konnte Apple (16) außerdem Glückwünsche von waschechten Superstars lesen.

Kate Hudson (41), die seit 25 Jahren mit deren Mutter befreundet ist, schrieb: "Einen wunderschönen 16., Apple! Lieb dich." "Happy Birthday, du glorreiches Wesen, dein Licht scheint so grell und dein Herz ist so rein", kommentierte Cameron Diaz (47) und Kate Bosworth (37) fügte hinzu: "Ich kann nicht glauben, dass sie 16 ist!" Auch Selma Blair (47), Emma Roberts (29) und viele weitere dachten an das Geburtstagskind.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Kate Hudson

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Vicky Vlachonis und Cameron Diaz

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Apple Blythe Alison Martin als Teenie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de