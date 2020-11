Wagt Barby Kelly den Schritt zurück ins Rampenlicht? Im Jahr 2000 zog sich das einstige Mitglied der Kelly Family komplett aus der Öffentlichkeit zurück, und die Fans haben die heute 45-Jährige seitdem nicht mehr zu Gesicht bekommen. Jetzt scheint es aber ganz so, als würde sich Barbara Ann, wie die Sängerin mit vollem Namen heißt, wieder ein Stück weit an das Leben im Fokus der Öffentlichkeit heranwagen: Barby hat seit wenigen Tagen einen neuen Social-Media-Account.

"Ab sofort gibt es einen offiziellen Instagram-Account von Barby Kelly", heißt es auf dem Instagram-Kanal, der nach nur zwei Tagen schon mehr als 16.000 Follower zählt. Betreut wird "barbykellyofficial" aber nicht von der Musikerin selbst, sondern von einem ziemlich bekannten Familienmitglied: Kein Geringerer als Joey Kelly (47) kümmert sich um die Beiträge auf der Netz-Präsenz.

Auf ein aktuelles Foto von ihrem Idol müssen Barbys Fans aber weiterhin warten. Derzeit befindet sich nur ein einziger Bildbeitrag auf dem Profil. Darauf ist Barby in jungen Jahren am Mikrofon zu sehen. Aber auch ohne neue Pics sind die Follower vor Freude ganz aus dem Häuschen. "Bis heute meine absolute Lieblingskünstlerin! Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und dass du glücklich bist. So viele Menschen lieben und vermissen dich!", kommentiert ein User.

Anzeige

ThüringenPress/ActionPress Die Kelly Family beim Schlagerboom 2018

Anzeige

Getty Images Joey Kelly im Oktober 2016

Anzeige

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de