So lebte Barby Kelly (✝45). Am Dienstag wurde eine erschütternde Nachricht, den Kelly Family-Star betreffend, öffentlich. Die Sängerin ist im Alter von nur 45 Jahren im Schlaf verstorben. Die genaue Todesursache muss noch mithilfe einer Obduktion geklärt werden. Barby hatte zu Lebzeiten mit starken psychischen Problemen zu kämpfen, wie ihr Bruder Jimmy (50) vor einigen Jahren öffentlich gemacht hatte – aus diesem Grund lebte die Musikerin zuletzt auch nicht allein...

Wie Bild berichtet, soll es um Barbys mentale Gesundheit in den vergangenen Jahren zwar besser gestanden haben, sie habe dennoch regelmäßig Psychopharmaka einnehmen müssen. Darüber hinaus war sie nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen, sondern sei von Pflegeeltern in Nordrhein-Westfalen betreut worden. Ihre Geschwister hätten sich ebenfalls weiter um sie gekümmert und häufig besucht.

Jimmy hatte sich 2013 via Facebook zu seiner Schwester geäußert und den Fans erklärt: "Ich möchte euch mitteilen, dass Barby seit vielen Jahren unter einer psychischen Krankheit leidet, die es ihr nicht möglich macht, alleine zu leben, für sich zu sorgen oder Verantwortung für ihr eigenes Leben zu tragen." In seinem Post hatte der 50-Jährige außerdem betont, dass es sich bei der Krankheit seiner Schwester "um eine ernste Angelegenheit" handle.

Action Press / MEYER,THOMAS Barby Kelly in jungen Jahren

United Archives GmbH / ActionPress Die Kelly Family 1995

STAR PRESS / PATRICK BECHER Jimmy Kelly in Hamburg, 2017

