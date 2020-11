Sam Dylan (29) muss zum Stäbchen greifen! Die vergangenen Tage verbrachte der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer mit seiner guten Freundin Georgina Fleur (30) und deren Mann Kubilay in Dubai. Die drei ließen es dort nicht nur mit Schampus und anderen alkoholischen Getränken richtig krachen lassen, sondern lagen sich teilweise untereinander in den Haaren oder zankten via Internet mit Sams in Deutschland gebliebenen Liebsten Rafi Rachek (30). Wieder zu Hause zählt nach dem Eklat aber erst mal nur eines: Sams Gesundheit. Der Kölner hat sich auf Corona testen lassen.

Am Samstagnachmittag wurde der 29-Jährige von seinem "Schatz" zur Teststation begleitet. "Natürlich hoffe ich, dass ich nichts habe", zeigt er auf dem Weg dorthin noch etwas verunsichert. Kurz darauf aber die positive Nachricht: Sam teilt ein Foto, das das negative Testergebnis bescheinigt. "Wie ihr gesehen habt, sind unsere Testergebnisse negativ", freut er sich vor seinen Fans und stellt damit klar: Auch sein Freund hat sich auf Covid-19 testen lassen.

Und das hat auch einen besonderen Grund: Nach dem Stress der vergangenen Tage plant das Paar, sich etwas mehr Zeit füreinander zu nehmen. "Nachdem ich Rafi so lange alleine gelassen habe und weil ich einen Urlaub vom Urlaub brauche und es ja extrem kalt wird, habe ich gedacht, dass wir in Urlaub fliegen. Heute Nacht geht es schon los", erklärt er. Wohin sie fliegen verrät Sam aber noch nicht.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

RTL II Sam Dylan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Getty Images Rafi Rachek und Sam Dylan beim Pearl Fashion Aperitif in Berlin

