Es ist ein ständiges Hin und Her bei Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir! Das Paar kam gerade aus einem gemeinsamen Dubai-Urlaub mit Kumpel Sam Dylan (29) – und schon dort hatten die Reality-TV-Stars für ordentlich Trubel gesorgt. Im Flugzeug zurück nach Deutschland hörte es nicht auf: Eine weinende Georgina erklärte im Netz, ihr Verlobter habe im Flugzeug so heftig randaliert, dass am Frankfurter Flughafen sogar die Polizei anrückte. Sie beleidigte ihn vor laufender Kamera und wünschte ihm sogar, dass er festgenommen werde. Doch keine Stunde später sollen die neuesten Eskapaden schon wieder vergessen gewesen sein!

Sam hat sich nach den Szenen abgeseilt und ist alleine in den Zug nach Köln gestiegen. Auf dem Weg erklärt er nun in seiner Instagram-Story die Lage zwischen dem Pärchen: "So schnell wie sie sich streiten, so schnell vertragen sie sich auch wieder. Ich konnte das selbst alles nicht wahrnehmen und nachvollziehen. Auf jeden Fall sind sie jetzt, glaube ich, wieder zusammen." Er denke, dass die Polizei den Unternehmer mittlerweile auch wieder freigelassen habe – doch er wolle sich damit jetzt nicht mehr beschäftigen. "Kubi und Georgina müssen sich jetzt alleine um sich kümmern", findet er.

Während sich Sam nach dem Eklat am Flughafen geäußert hat, schweigen Georgina und Kubi bisher noch. Dass es zwischen den Partnern immer wieder ausartet, haben sie ihren Fans schon mehrfach bewiesen – und gaben auch schon zu, dass sie viele Höhen und Tiefen hätten. Es sei eben "der ganz normale Wahnsinn", wie Georgina am letzten Tag ihres Urlaubs erklärte.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan in Dubai 2020

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

Sonstige Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

