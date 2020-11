Schwierige Zeiten für die Kinder von Menowin Fröhlich (33)! Im vergangenen Sommer sorgte der ehemalige DSDS-Kandidat erneut für Negativ-Schlagzeilen, weil er sich alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt und einen Unfall gebaut hatte. Im September dieses Jahres stand er deswegen vor Gericht. Menowin hatte vorerst Glück: Das Gericht entschied, dass der Sänger einen Drogenentzug machen müsse und sprach zunächst lediglich eine Bewährungsstrafe aus. Jetzt wird das Verfahren allerdings erneut aufgerollt. In seiner neuen Dokusoap erzählte Menowin nun auch seinen Kindern von der drohenden Gefängnisstrafe!

In der TVNOW-Produktion Menowin – Mein Dämon und ich gesteht der Fünffach-Papa seinen drei ältesten Kindern Joel (13), Jiepen (12) und Geneve (11) sichtlich nervös: "Der Papa hat bald einen ganz wichtigen Termin im Gericht und da kann es sein, dass er dann ins Gefängnis muss." Auf Geneves Frage, wie lange er dann nicht mehr bei ihnen sein könnte, scherzt er: "Eineinhalb Jahre, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn ihr mit Papa dann erst mal nur telefoniert." Seinen Sohn Joel schien die Nachricht über die drohende Gefängnisstrafe seines Vaters jedoch ziemlich zu überfordern. Der 13-Jährige hielt seinen Kopf während der gesamten Unterhaltung gesenkt und sprach genauso wie seine Schwester Jiepen kein Wort.

Insgesamt vier Jahre verbrachte Menowin bereits wegen verschiedener Vergehen hinter Gittern. Etwas, was er eigentlich nie wieder erleben wollte: "Das ist ein Ort, an den ich nie wieder wollte. Das wäre richtig krass. In mir würde alles kaputt gehen", fürchtet er sich vor einer Verurteilung – vor allem wegen der Zeit, die ihm mit seinen Kindern verloren gehen würde.

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich mit seiner Frau Senay und seinen Kindern

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

