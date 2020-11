Ex Love Island-Kandidatin Aurelia Lamprecht blickt dankbar auf ihre Vergangenheit zurück – trotz Enttäuschungen! Die Frankfurterin hatte es in der Datingshow nicht einfach: Sie wollte mehr von Henrik Stoltenberg und er erst auch von ihr, doch dann plötzlich nicht mehr – oder doch? Es war ein ewiges Hin und Her, und die anderen Mitbewohner des Hauses verloren den Überblick. Bis Sandra Janina einzog: Ab diesem Zeitpunkt hatte der Politiker-Enkel nur noch Augen für die Blondine. Ein Schlag ins Gesicht für Aurelia: Sie verließ die Show freiwillig. Jetzt blickte sie auf Social Media trotzdem dankbar auf diese Zeit zurück.

"Ich bin eine stolze, starke Frau, die es durch harte Zeiten geschafft und gelernt hat, auch im Regen zu tanzen!“, begann Aurelia ihren Instagram-Post. Unter einem Foto aus der Sendung schrieb sie weiter: "In den letzten Monaten habe ich nochmal so viel über mich gelernt und alles, was ich bei 'Love Island' erlebt habe, reflektiert. [...] Ich weiß, am Ende des Tages hab ich aufrichtig und respektvoll gehandelt, denn das sind meine Werte, die mir sehr wichtig sind", betonte die 23-Jährige. Sie sei dankbar für die vielen tollen Menschen, die sie während dieser Zeit kennengelernt habe.

Trotz der Dating-Flaute bei "Love Island" möchte Aurelia weiterhin Männer kennenlernen. "Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genug von Männern habe", hat sie Promiflash verraten. Sie wolle nach wie vor offen und neutral auf andere zugehen und sich überraschen lassen. Auch zu einer weiteren Kuppelshow würde die Brünette nicht "Nein" sagen.

RTL II Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin

RTL II Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Love Island" 2020

