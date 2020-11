Bei Emmy Russ (21) gibt es in diesme Jahr auch ganz spezielle Weihnachtsdeko! Die Blondine ist aus Shows wie Beauty & The Nerd oder Promi Big Brother bekannt und dort durch freizügige Art aufgefallen – die 21-Jährige polarisiert! Immer wieder setzt sie ihre Kurven in Szene und hat dabei ein Lieblingsthema: Sex. Kein Wunder also, dass das TV-Sternchen zu Hause eine kleine Sammlung an Sexspielzeugen besitzt – von denen ihre Mutter jetzt eins zweckentfremdete.

In einem TikTok-Video verkündete Emmy, dass ihre Mama einen Analplug als Weihnachtsdeko aufgestellt hatte. "Leute, ich habe in der Deko ein bekanntes Objekt wiedergefunden, was meine Mutter wohl aus meiner Spielekiste aus meinem Zimmer entnommen haben muss", erzählte Emmy lachend. Daraufhin hätte sie ihre Mutter gefragt, ob sie wisse, was sie da aufgestellt hatte. "Keine Ahnung, aber das passt gut zur Deko", wäre die prompte Antwort gewesen. Emmy findet die Aktion zum Glück eher lustig als peinlich.

Sie selbst machte bislang allerdings nicht nur Schlagzeilen wegen ihrer aufreizenden Art, sondern auch, weil sie Ärger mit der Polizei hatte! Im September hat sie für Fotos auf einem Polizeiwagen posiert – daraufhin entdeckten die Beamten eine Delle im Auto: Es musste geklärt werden, ob die 21-Jährige dafür verantwortlich war.

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Emmy Russ im September 2020

