Wer war bei Prince Charming Schwiegermutters Liebling? Nach fünf Wochen holte sich TV-Junggeselle Alexander Schäfer Unterstützung bei seiner Suche nach Mr. Right. Er ließ seine Mama Heidi einfliegen. Die lernte die neun verbliebenen Kandidaten bei einer Art Speed-Dating kennen und durfte danach einen Singlemann für ein Date mit ihrem Sohnemann auswählen. Aber wer hat wohl am meisten bei Heidi punkten können?

Sie entscheidet sich für Gino Bormann (32), der sein Glück kaum fassen kann. Nach einem kurzen Styling macht er sich auf den Weg zu Alex, der etwas ganz Abenteuerliches mit ihm vorhat: Sie seilen sich zusammen an einer Felswand ab. Danach geht es zum romantischen Teil über: Bei einem gemeinsamen Essen schlägt vor allem Gino emotionale Töne an und spricht offen über das Verhältnis zu seiner Mama. "Ich habe ihr noch nie gesagt, dass ich sie liebe. [...] Ich bin nicht so der Mensch, der gerne über Gefühle redet", gibt er zu. Trotzdem sei sie für ihn extrem wichtig und immer da.

Nach dem Dinner geht es für Gino dann zurück in die Villa – mit einem guten Gefühl. "Ich bin glücklich, dass ich heute mal nicht over the top war, sondern wirklich mal ganz normal war", meint er. Und auch Alex betont, dass seine Mama für das Date eine gute Wahl getroffen habe. "Ich fühle mich Gino jetzt auf jeden Fall näher", erklärt er.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Gino, 2020

Anzeige

TVNOW Alex' Mutter Heidi und "Prince Charming"-Kandidat Gino

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Junggeselle Alex mit seiner Mutter Heidi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de