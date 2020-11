Bei Madleine und Arman fliegen auch mal die Fetzen! Die Reality-TV-Stars lernten sich bei Ex on the Beach kennen. Während der Datingshow funkte es schon bald zwischen ihnen – deshalb entschieden sich die TV-Persönlichkeiten dazu, sich aufeinander einzulassen. Jetzt sind sie offiziell ein Paar – die Brünette und der Spaßvogel wohnen mittlerweile sogar zusammen in Berlin! Der gemeinsame Alltag bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich, wie Maddi und Arman Promiflash jetzt verraten.

Maddi erzählt Promiflash, dass es schon auch schwierige Situationen unter einem gemeinsamen Dach gebe. Insbesondere, wenn man viel Zeit zu Hause verbringen würde, komme es ab und an zu Konfrontationen – und das würde ziemlich häufig vorkommen, da die Paare nach der Sendung erst mal nicht gemeinsam gesehen werden durften. "Da fliegen dann schon mal die Fetzen – wir beide sind gut im Streiten. Da geht's wild zur Sache", betont die Bielefelderin.

Auch Arman ist dabei wohl schon eine negative Eigenschaft an seiner Freundin aufgefallen – jedoch scheint diese ihn nicht allzu sehr zu stören: "Maddi ist ein richtiger Dickkopf. Allerdings ist sie zu süß dabei, als dass ich ihr das lange übel nehmen kann", scherzt der Entertainer.

Anzeige

TV NOW Maddi und Arman kuscheln

Anzeige

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Anzeige

TVNOW Madleine und Arman, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de