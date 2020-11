Ex on the Beach-Maddi und Arman sind mittlerweile ein Herz und eine Seele! In der Kuppelshow haben sich die beiden ehemaligen Singles kennengelernt und bereits auf Social Media verraten, dass sie offiziell ein Paar sind. Schon während der Sendung konnten die beiden ihr Glück kaum fassen und sind offenbar auch weiterhin noch total verliebt! Im Promiflash-Interview erzählte Madleine nun, wie sich das Paar einander angenähert hat.

"Tatsächlich sind wir nach den Dreharbeiten noch für ein paar Tage in Griechenland geblieben und haben zusammen Urlaub gemacht", sagte die TV-Beauty. Danach habe sie Arman direkt in Berlin besucht, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. "[...] Dass es [zwischen uns] was Ernstes ist, war uns am letzten Tag der Dreharbeiten klar. Denn da haben wir beschlossen, ein festes Paar zu sein", meinte Maddi gegenüber Promiflash. Die Zukunft wolle das Paar einfach auf sich zukommen lassen – aktuell leben die beiden gemeinsam in Berlin.

Eine Sache steht in Maddis Zukunft allerdings fest: Sie wolle nicht noch einmal an einer Sendung wie "Ex on the Beach" teilnehmen. "Ich weiß nicht, ob ich noch Bock auf ein nächstes TV-Format habe. Ach, was rede ich? Definitiv nicht so etwas wie 'Ex On The Beach'!", gab sie auf Instagram bekannt.

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Instagram / maddi_ayto Die "Are You The One?"-Kandidatin Maddi

