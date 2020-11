Offene Worte von Jordyn Woods (23)! Nachdem für das Model Anfang des vergangenen Jahres nach ihrem Seitensprung-Skandal mit Tristan Thompson, dem On-Off-Freund von Khloé Kardashian (36), eine Welt zusammengebrochen war, ging es in diesem Jahr für die Ex-BFF von Kylie Jenner (23) nicht nur beruflich wieder bergauf. Auch in der Liebe hatte die 23-Jährige ein besseres Händchen. Im September machte sie ihre Beziehung zu dem NBA-Spieler Karl-Anthony Towns offiziell. Jetzt verriet Jordyn, was sie aus dem Drama um den Kardashian-Jenner-Clan, Tristan und sich gelernt hat!

In dem Podcast PrettyLittleThing's Behind Closed Doors gab die Beauty am vergangenen Mittwoch Einblicke in ihr Seelenleben. Zwar habe sie die Zeit, in der ihre Knutscherei mit Tristan bekannt geworden war, sehr mitgenommen, doch sie habe mittlerweile damit abgeschlossen und viel daraus gelernt, verriet sie ihrer Gesprächspartnerin. "Ich denke im Leben geht es darum, sich ständig weiterzuentwickeln, ständig zu wachsen und die beste Version von sich selbst zu werden", erklärte Jordyn ihren Weg mit Rückschlägen umzugehen. Dabei habe ihr vor allem ihr Glaube an Gott und die Entscheidung, nach vorne zu schauen, sehr geholfen, verriet sie weiter.

Eine besondere Stütze sei ihr in der Vergangenheit auch ihr neuer Partner Karl gewesen. Erst kürzlich feierte der Basketballer seinen 25. Geburtstag. Seine Liebste ließ es sich natürlich nicht nehmen, ein paar Worte an ihn zu richten und gratulierte dem Spieler der Minnesota Timberwolves mit einer süßen Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account.

Jordyn Woods

Jordyn Woods im April 2019

Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns

