Michael Douglas (76) wollte sein Liebesleben nicht dem Zufall überlassen! Der Schauspieler ist seit dem Jahr 2000 mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (51) verheiratet. Gemeinsam mit der Britin hat der "Wall Street"-Star zwei Kinder – und feierte erst kürzlich den 20. Jahrestag ihrer Hochzeit. Das erste Treffen der beiden Turteltauben war jedoch ganz und gar kein Zufall, wie der glückliche Ehemann nun verriet: Michael sah Catherine in einem Film und wollte sie unbedingt kennenlernen!

Das schildert der 76-Jährige in einer Audionachricht, die er anlässlich seines Hochzeitstags auf Instagram veröffentlichte. So habe er Catherine das erste Mal 1998 in dem Film "Die Maske des Zorro" gesehen, in dem die Brünette eine Hauptrolle gespielt hatte. "Ich schaue also den Film an und denke mir: Wow, wer ist denn dieses Mädchen? Sie ist unglaublich! Und dann sagte mir jemand: 'Das ist Catherine Zeta-Jones!'" Einen Monat später sei er bei einem Festival gewesen und habe gesehen, dass dort auch "Die Maske des Zorro" präsentiert werden sollte. "Also fragte ich meine Assistentin: 'Kannst du herausfinden, ob Catherine Zeta-Jones hier auf dem Festival sein wird und ob sie alleine kommt? Und wenn ja, kann ich mit ihr etwas trinken?'", erinnert sich Michael.

Seine Assistentin habe dann tatsächlich ein Date für die beiden ausgemacht. Bei einem Drink sei Michael dann direkt rangegangen – und habe ihr gesagt, er werde der Vater ihrer Kinder sein. Die heute 51-Jährige habe ihn jedoch eiskalt abblitzen lassen. "Ich dachte, ich hätte es komplett vermasselt!", schildert Michael. Später hätten sie jedoch wieder Kontakt aufgenommen und dann sei die ganz große Liebe daraus geworden.

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

United Archives GmbH/ Action Press Catherine Zeta-Jones 1998 in "Die Maske des Zorro"

Bennett Raglin/Getty Images for Lifetime) Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Hollywood-Stars

