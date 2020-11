Temptation Island V.I.P.-Verführer Mario Wittmann ist schockiert, wie mit Giulia Siegel (46) umgegangen wurde! Derzeit testen die DJane und ihr Partner Ludwig Heer (39) auf der Insel der Versuchung ihre Treue. Beim vergangenen Lagerfeuer hatte die Musikerin jedoch mit ihren Gefühlen zu kämpfen: Nachdem sie Aufnahmen des Kochs aus der Männervilla zu Gesicht bekam, konnte die Beauty ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und erlitt einen regelrechten Heulkrampf. Kurz darauf vertraute sie sich Singlemann Mario an, der nach dem Gespräch feststellte: Giulia wurde gedemütigt!

In der aktuellen Folge der Fremdflirtshow schüttete Giulia ihrem männlichen Mitbewohner Mario ihr Herz aus. "Ich hatte eine richtig krasse Panikattacke", erzählte die Blondine kurz nach ihrem Treffen mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40). Die gezeigten Bilder ihres Liebsten will Giulia vorerst nicht analysieren, sondern die Emotionen zulassen. "Ich kann dir nur sagen, dass er mit einer Frau in seinem Arm eingeschlafen ist", so Giulia zu Mario. Und genau diese Tatsache schockierte den Profisportler, wie er in der Interviewkabine gestand: "Sie wurde gedemütigt und bloßgestellt!"

Giulias Fassade sei laut Aussage des Muskelmannes nun ganz klar gebröckelt. Von ihrem derzeitigen Partner scheint Mario nichts zu halten. "Der ist ein Lappen und mich freut das", erklärte der Tattoo-Fan. Und auch bei Giulia hat sich nach den gezeigten Szenen Ludwigs einiges verändert – ihr Vertrauen sei komplett verschwunden. Mario lässt die Situation, in der sich Giulia nun befindet, alles andere als kalt: "Als du geweint hast, hat mein Herz geblutet. Mir tut das wirklich leid." Bleibt nur abzuwarten, ob sich die Lage nach dem nächsten Lagerfeuer etwas beruhigen wird.

