Jetzt ist die Todesursache von David Prowse (✝85) bekannt! Am vergangenen Sonntag machte diese traurige Nachricht die Runde: Der Darth-Vader-Darsteller aus der originalen Star Wars-Trilogie ist tot. Der Schauspieler sei nach einer kurzen Krankheit gestorben. Woran er genau litt, war zunächst nicht bekannt. Doch nun wurde Folgendes öffentlich gemacht: Der Brite starb an dem weltweit grassierenden Coronavirus – zuvor war er in ein Krankenhaus gebracht worden!

Das bestätigte nun seine Tochter Rachel Prowse gegenüber Mirror. Wie sie erklärte, sei ihr Vater, der außerdem an Alzheimer litt, bereits vor zwei Wochen in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet worden war. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sei es ihr und dem Rest der Familie nicht erlaubt gewesen, ihn dort zu besuchen. "Es ist schrecklich, dass wir ihn nicht mehr sehen und uns von ihm verabschieden konnten, das macht es noch schwieriger", betonte die 50-Jährige. Rachel gab ferner preis, dass es nur eine kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis geben werde – auch wenn sie am liebsten ein "großes Fest" veranstaltet hätte, um sein Leben zu zelebrieren.

Er habe es geliebt, dass ihm nicht nur seine Familie, sondern auch etliche Fans und Hollywoodkollegen Tribut zollten. "Er hätte es genossen, sich selbst in den Trends auf Twitter zu sehen", meinte Rachel weiter.

David Prowse, Schauspieler

David Prowse auf einem Event im April 2013

David Prowse bei einem Event in Madrid im November 2015

