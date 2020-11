Sandra Janina nahm eine Typveränderung vor! Nachdem die Liebe zwischen der diesjährigen Love Island-Kandidatin und Kollege Henrik Stoltenberg in die Brüche ging, brauchte die Beauty wohl den obligatorischen Friseurbesuch für ihren neuen Lebensabschnitt als Single. Dabei überraschte sie ihre Community mit einem ganz neuen Look – denn die einstige Blondine ist jetzt brünett! Die Studentin selbst findet die neue Farbe "mega". Doch was sagen die Promiflash-Leser zu Sandras Umstyling?

In einer Promiflash-Umfrage konnten die Leser über ihre neue Haarfarbe abstimmen. Das Ergebnis ist eindeutig: Satte 81 Prozent der insgesamt 1238 Umfrageteilnehmer (Stand 27. November, 16 Uhr) finden Sandra mit blonder Haarpracht besser! Offenbar präferieren ihre Fans die Erfurterin so, wie sie sich zum ersten Mal im TV zeigte.

Allerdings ist sie nicht die Einzige, die sich ihre blonde Mähne umfärben ließ. Niemand Geringeres als Paulina Ljubas (23), das neue Girl von Sandras Ex Henrik, ist jetzt auch braunhaarig! Dem gefällt die braune Wallemähne seiner Flamme sogar besser als die vorherigen blonden Extensions.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

RTL2 Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

