Hat sich Henrik Stoltenbergs neue Freundin Paulina Ljubas (23) jetzt etwa von dessen Ex Sandra Janina inspirieren lassen? Nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus zwischen dem einstigen Love Island-Pärchen gönnte sich Sandra ein Umstyling: Sie ließ ihre blonde Mähne braun färben. Henriks aktuelle Partnerin erstrahlte währenddessen noch mit blonder Haarpracht – bis jetzt: Auch Paulina hat ihre Haare nun in einem Braunton färben lassen!

In ihrer Instagram-Story nahm die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Community bereits zu ihrem Friseurtermin in Köln mit. Zuvor ließ sie ihre Follower jedoch abstimmen, welche Haarfarbe sie sich an ihr wünschen würden. Vor wenigen Stunden teilte die TV-Bekanntheit dann erste Schnappschüsse des endgültigen Ergebnisses: Mit einem verführerischen Lächeln grinst die Beauty tatsächlich mit brauner Wallemähne inklusive Extensions in die Kamera.

Prompt kam von einigen ihrer Fans allerdings die Frage auf, was denn Henrik zu dem neuen Look sage – immerhin habe er in dem vergangenen Flirt-Format einige Male betont, nur auf Blondinen zu stehen. Seine Paulina ist aber nun keinesfalls abgeschrieben. "Das sieht auf jeden Fall besser aus", meldete sich Henrik selbst zu Wort.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de