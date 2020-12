Wow, jetzt kriegen die Fans von Bela Klentze (32) ihn in einer ganz anderen Rolle zu Gesicht! Im vergangenen April gab der Schauspieler bekannt: Er steigt aus der RTL-Daily Alles was zählt aus. Zwar ist der TV-Darsteller nach seinem Exit nicht mehr als Ronny Bergmann präsent – doch gegenüber Promiflash verriet der Münchener bereits im September: Er steht bald für ein noch geheimes Projekt vor der Kamera. Nun ist endlich klar, in was für einer Produktion er mitwirkt. Der Serienstar tritt in einem Thriller auf, der in der Zeit des Dritten Reichs spielt.

Der Titel des Films lautet "Project Adler". Darin verkörpert Bela den Schurken Johann Hendricks, der auf der Suche nach einem geheimnisvollen Gegenstand aus dem Dritten Reich ist. Gegenüber Bild gesteht der 32-Jährige, dass es für ihn eine Herausforderung gewesen sei, die böse Hauptrolle zu mimen – weshalb er den Job sofort angenommen habe. "Diese Art Actionfilme [werden] in Deutschland nicht produziert, denn es gehört sehr viel Mut von allen Beteiligten dazu, einen solch aufwendigen Dreh durchzuziehen“, erklärt der Ex-Let's Dance-Teilnehmer. 2021 soll der Streifen dann in den Kinos erscheinen.

Bevor die insgesamt sechs Wochen dauernden Dreharbeiten in Istanbul starteten, brachte sich Bela noch in Topform. Denn die Rolle verlangt ihm körperlich vieles ab: Um sich vorzubereiten, habe der ehemalige AWZ-Darsteller sogar kilometerweit im peitschenden Regen gejoggt – nur mit einer Jeans bekleidet.

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Juli 2020

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Mai 2020

Privat Bela Klentze am Strand

