So verliebt sind Jennifer Frankhauser (28) und ihr Steffen! Seit über einem Jahr sind die beiden ein Paar, haben auch schlechte Zeiten überstanden – und ihr Liebesglück ist wohl kaum zu übersehen. Auf Social Media postet die Influencerin fleißig verliebte Schnappschüsse von sich und ihrem Schatz. Unter ihrem aktuellsten Posting gesteht die Schwester von Daniela Katzenberger (34) ihrem Partner nun einmal mehr ihre Liebe und stellt gleichzeitig klar: Sie möchte alles versuchen, um ihren Steffen glücklich zu machen!

In der Bildunterschrift zu dem Selfie auf Instagram widmet Jenny ihrem Steffen nun folgende Worte: "Ich kann dir nicht versprechen, dass ich immer alles richtig machen werde, doch ich kann dir versichern, dass ich alles versuchen werde, um dich glücklich zu machen!" Mit den Hashtags #dieliebemeineslebens und #meinheld unterstreicht die 28-Jährige ihre Gefühle nochmals mehr. Ihre Community feierte das süße Pic der Turteltauben, genauso wie die Mama der Dschungelcamp-Gewinnerin. Iris Klein (53) schwärmt in der Kommentarspalte über das Pärchen: "Ich bin so glücklich darüber, dass ihr euch gefunden habt."

Erst vor Kurzem sind die beiden Verliebten zusammengezogen. Kein Wunder, dass die Neugier bei vielen ihrer Fans hinsichtlich weiterer Zukunftspläne groß ist. Deswegen gab Jenny vor ein paar Tagen in einer Insta-Story einige Antworten bezüglich ihrer Kinder- und Hochzeitsplanung.

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen

Facebook / katzenberger.daniela Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

