Priyanka Chopra (38) widmet ihrem Mann Nick Jonas (28) nun besonders süße Worte im Netz! Am 1. Dezember 2018 haben sich die Schauspielerin und der Sänger das Ja-Wort gegeben – und führen seitdem eine glückliche Ehe! Ab und zu lassen sie ihre Fans mit Pärchenbildern auf Social Media an ihrem Glück teilhaben: Jetzt postete Priyanka anlässlich des 2. Hochzeitstags ein Foto von sich und ihrem Mann – und machte ihm eine rührende Liebeserklärung.

Priyanka postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie Hand in Hand mit ihrem Mann zu sehen ist. Das Paar spaziert im Herbst durch die Straßen und ist dabei lässig gekleidet. Dazu schrieb die 38-Jährige: "Alles Gute zum 2. Jahrestag an die Liebe meines Lebens. Du bist immer an meiner Seite. Du bist meine Stärke, meine Schwäche, mein Alles. Ich liebe dich." Nick kommentierte das Foto seiner Frau mit einem Herzaugen-Emoji und einem roten Herz.

Er selbst verfasste ebenfalls einen Post zum Jahrestag. Der Musiker lud zwei Fotos der Hochzeit auf Instagram hoch und richtete folgende Worte an seine Frau: "Zwei Jahre Ehe mit der tollsten, inspirierendsten und schönsten Frau." Dafür bekam er bisher schon 724.000 Likes.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige

Instagram / nickjonas Nick Jonas und Priyanka Chopra in Indien

Anzeige

Getty Images Priyanka und Nick Jonas, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de