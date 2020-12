Pat Müller (31) hat nicht alle seiner Familienmitglieder über seine Homosexualität aufgeklärt. Der ehemalige Big Brother-Bewohner machte im TV kein großes Geheimnis daraus, dass er gleichgeschlechtlich orientiert ist und sprach mit seinen Mitbewohnern offen über die Beziehung zu seinem Freund Sebastian. Die beiden wollen eines Tages sogar heiraten – ein Ereignis, für das Pats Vater wohl nie sein Einverständnis gegeben hätte: Pat hat sich wegen dessen Homophobie sogar nie vor ihm geoutet!

In Pats autobiografischem Roman "Vielleicht liebst du mich übermorgen", der am 30. November im Piper Verlag erscheint, werden unter anderem sein Coming-out und die schwierige Situation mit einem seiner Elternteile thematisiert. "Mein Vater ist unwissend ins Grab gegangen. Er war so homofeindlich, dass ich mich nie getraut habe, mich bei ihm zu outen", erklärte der 31-Jährige gegenüber Promiflash.

Ganz anders sei das dagegen bei seiner Mutter gewesen. Nachdem Pat ihr von seinen sexuellen Vorlieben erzählte, sei sie zunächst zwar schockiert gewesen, einen Tag später habe sie die Sache dann aber schon deutlich lockerer gesehen. "Sie war zum Glück sehr schnell okay damit. Meine Freunde fanden es glücklicherweise direkt cool und ahnten es längst. Mein Coming-out war demnach echt relativ einfach", fasste der Podcaster zusammen.

Instagram / patjabbers Pat Müller und sein Freund Sebastian

Instagram / patjabbers Pat Müller, ehemaliger "Big Brother"-Teilnehmer

© SAT.1/Arya Shirazi Pat, "Big Brother"-Kandidat 2020

