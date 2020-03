Süße Liebestöne von Pat Müller! Der Trauredner sitzt seit knapp fünf Wochen im Big Brother Haus – und das natürlich ohne Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt und seiner Familie, sowie Freunden. Ausnahme: Weil die Bewohner vor zwei Tagen von Moderator Jochen Schropp (41) über die aktuelle Corona-Krise aufgeklärt wurden, konnte Pat seinen Partner Sebastian über ein Homevideo sehen. Die süße Nachricht seines Schatzes hat den 30-Jährigen zu tiefst bewegt – er musste sogar ein paar Tränen verdrücken. Nach der intensiven Gefühlsachterbahn bei BB hat er deshalb einen tollen Entschluss gefasst!

Der Glashausbewohner hat für sich beschlossen, seine Liebe eine Stufe höher zu heben: "Ich liebe ihn einfach so. Ich habe erst hier gemerkt, ich will ihn heiraten. Zu einhundert Prozent", erklärte er seiner neugewonnenen Kumpeline Vanessa. Eines fehlt allerdings noch zum perfekten Glück: "Aber noch habe ich keinen Antrag", gab er mit einem verschmitzten Lächeln zu. Ob ihm dieses offene Geständnis im TV nicht nach seinem BB-Aus in unabsehbarer Zeit einen Kniefall seines Liebsten einbringt? Barkeeperin Vanessa ist davon schon mal überzeugt! Doch warum hat Pat zuvor an einer Hochzeit gezweifelt? "Ich dachte, ich bin Pat, ich bin doch erst gefühlte zwölf Jahre alt, ich kann noch gar nicht heiraten. Und wenn ich heiraten wollen würde, würde ich eine fette Sause machen wollen", erklärte Pat. Die Siegprämie bei BB käme ihm dafür sehr gelegen.

Neben Pat hat auch ein anderer BB-Mitbewohner Schmetterlinge im Bauch – Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer Serkan Yavuz (26). Der vermisst seine Freundin Carina Spack nämlich sehr und richtete nach ihrem Home-Video süße Worte an seine Geliebte: "Ich liebe dich einfach über alles."

Sat. 1 Gina, Vanessa und Pat bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Pat, "Big Brother"-Kandidat 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020



