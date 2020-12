Sie gibt immer mehr Details über ihr Gefühlsleben preis! Chrissy Teigen (35) hat in den vergangenen Wochen eine schwere Zeit durchgemacht: Nachdem die Moderatorin und ihr Ehemann John Legend (41) ihren ungeborenen Sohn Jack verloren hatten, kämpfte die Beauty erneut mit Depressionen. Ihre mentale Gesundheit hat aber deutlich mehr beeinflusst, als viele Fans wohl vermuten würden: Chrissy gibt nun offen zu, dass sie nach ihrer Fehlgeburt keine Dusche betreten konnte!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 35-Jährige von einem ziemlich ungewöhnlichen Erfolgserlebnis: "Ich haabe gerade zum ersten Mal seit zwei Monaten geduscht", erzählte sie stolz. Sie hätte in den vergangenen Wochen eher die Badewanne genutzt, da sie es nicht ertragen hatte, unter einer Dusche zu stehen. "Ich konnte mich einfach nicht physisch drunterstellen", führte Chrissy weiter aus.

Trotz der vielen Tiefschläge durfte Chrissy in letzter Zeit aber auch ein paar schöne Momente erleben. So war vor allem der Familienzusammenhalt und die Stütze der Fans ein riesiger Support für die Legends. "Uns haben so viele Leute geschrieben, die das auch durchmachen mussten. Es war einfach ermutigend, von den Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben, so viel Liebe und Unterstützung zu bekommen", hatte ihr Gatte John vor einigen Tagen im Interview mit ET! erzählt.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de